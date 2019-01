vor 17 Min.

Tief "Zeetje" bringt erste Sturmflut des Jahres Newsticker

Hochwasser an der Ostsee und umgerissene Bäume in Norddeutschland: Sturmtief "Zeetje" hat an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns die erste Sturmflut des neuen Jahres ausgelöst.

An einigen Ostsee-Küstenorten stieg das Hochwasser am Morgen um 1,20 Meter über Normal. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie prognostizierte bis zum Mittag an der gesamten Küste Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal. Viele Fährverbindungen wurden wegen des Sturmes zeitweise eingestellt. (dpa)

