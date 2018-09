01.09.2018

Titelverteidiger Nadal mit Mühe ins US-Open-Achtelfinale Newsticker

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal steht nach einer Zitterpartie bei den US Open im Achtelfinale.

Der Titelverteidiger aus Spanien bezwang den Russen Karen Chatschanow in New York mit 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Erst nach 4:23 Stunden schaffte Nadal den Sprung unter die letzten 16. "Das war eine schwere Situation. Es gibt ein paar Dinge, an denen ich arbeiten muss", sagte der 32-Jährige. Vorjahresfinalist Kevin Anderson zog mit einem Fünf-Satz-Sieg ins Achtelfinale ein. Der Südafrikaner setzte sich gegen den kanadischen Jungstar Denis Shapovalov durch. (dpa)

Themen Folgen