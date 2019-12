vor 34 Min.

Tödlicher Unfall an Hamburger Stadtgrenze - Unfallflucht

Ein 42-jähriger Fußgänger ist an der Hamburger Stadtgrenze von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

"Seine Frau sah alles mit an, blieb aber körperlich unversehrt", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Eheleute waren am Abend zu Fuß am Fahrbahnrand auf einer Landstraße nahe Reinbek unterwegs, als der 42-Jährige von dem Wagen erfasst wurde. Sanitäter versuchten, den Mann aus Hamburg zu reanimieren, hatten damit aber keinen Erfolg. Der Mann oder die Frau am Steuer des Unfallautos flüchtete, ohne sich um das hilflose Opfer zu kümmern. (dpa)

