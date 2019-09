15.09.2019

Trainer-Legende Rudi Gutendorf mit 93 Jahren gestorben

Berlin (dpa) – Der langjährige Fußball-Trainer Rudi Gutendorf ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Das bestätigte Gutendorfs Sohn telefonisch der Deutschen Presse-Agentur. Der gebürtige Koblenzer starb demnach am Freitagmorgen an Altersschwäche, wie sein Sohn Fabian erklärte. Mit über 55 Jobs in mehr als 30 Ländern wird Gutendorf im Guinness-Buch der Rekorde als Trainer mit den meisten internationalen Engagements aufgeführt. Er wurde mit zwei Bundesverdienstkreuzen ausgezeichnet. (dpa)

