vor 36 Min.

"Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch beigesetzt Newsticker

Der am vergangenen Sonntag gestorbene Schauspieler Siegfried Rauch ist im engsten Freundes- und Familienkreis beigesetzt worden.

Das teilte sein Manager Michael Jodl mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Rauch war im Alter von 85 Jahren an Herzversagen gestorben. Er war in seinem Wohnort südlich von München zusammengesackt und anschließend eine Treppe hinuntergestürzt. Der Sturz war jedoch laut Obduktion nicht todesursächlich. Rauch war vor allem in der Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns Jakob Paulsen bekanntgeworden. (dpa)

