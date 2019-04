03:11 Uhr

Treffen von Linken-Politiker mit Maduro sorgt für Empörung

Ein Treffen des Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko mit dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro hat für Empörung bei den Regierungsfraktionen in Berlin gesorgt.

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul nannte die Begegnung in Caracas "skandalös", der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid bezeichnete sie als "peinlich". Maduro befindet sich seit Monaten in einem erbitterten Machtkampf mit Parlamentspräsident Juan Guaidó, der sich selbst zum Interimspräsidenten ernannt hat. In dieser Funktion wird Guaidó von der Bundesregierung und anderen westlichen Staaten anerkannt. (dpa)

