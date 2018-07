09:05 Uhr

Tritt Trump 2020 wieder an? - "Das ist meine volle Absicht" Newsticker

US-Präsident Donald Trump ist innerlich fest entschlossen zu einer weiteren Amtszeit, wenn man seinen Aussagen in einem neuen Interview Glauben schenken mag.

Der britische TV-Reporter Piers Morgan, der sich selbst als einen Freund Trumps bezeichnet, traf den Staatschef in dessen Regierungsmaschine Air Force One. Laut Gesprächsauszügen, die in der Nacht vom Boulevardblatt "Mail on Sunday" veröffentlicht wurden, antwortete Trump auf die Frage, ob er 2020 noch einmal zur Präsidentschaftswahl antreten werde: "Das ist meine volle Absicht. Es scheint, als wenn sich das alle wünschen." (dpa)

