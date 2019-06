vor 38 Min.

Trump: "Gute Chancen" auf Deal mit Mexiko

US-Präsident Donald Trump sieht in letzter Minute nun doch noch "gute Chancen", sich mit Mexiko auf einen Deal zur Abwendung von Zöllen einigen zu können.

Dann müsste Mexiko auf hohem Niveau Agrarprodukte von den USA kaufen, schrieb Trump auf Twitter. Andernfalls würde er seine Drohung wahr machen und alle Importe aus Mexiko von Montag an mit Sonderzöllen in Höhe von fünf Prozent belegen. Mexiko importiert ohnehin bereits große Mengen an Agrarprodukten aus den USA. (dpa)

Themen Folgen