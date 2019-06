vor 40 Min.

Trump betritt als erster US-Präsident den Boden Nordkoreas

Nach jahrzehntelanger Feindschaft beider Länder hat Donald Trump als erster Präsident der USA im Amt nordkoreanischen Boden betreten.

Er traf zudem im Grenzort Panmunjom auf südkoreanischer Seite Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem Gespräch. In die nach einem gescheiterten Gipfel in Vietnam festgefahrenen Gespräche kommt damit wieder neuer Schwung. Trump vereinbarte mit Kim, Arbeitsgruppen zur atomaren Abrüstung in der Region zu bilden. Außerdem kündigte Trump an, Kim nach Washington ins Weiße Haus einzuladen. (dpa)

