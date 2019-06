vor 20 Min.

Trump trifft in entmilitarisierter Zone in Korea ein

US-Präsident Donald Trump ist in der entmilitarisierten Zone an der Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea eingetroffen.

Trump landete dort nach Angaben des Weißen Hauses an Bord seines Regierungs-Hubschraubers Marine One. Er wollte sich anschließend an der Demarkationslinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Möglich erscheint auch, dass Trump als erster US-Präsident im Amt nordkoreanischen Boden betritt. Beide Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen miteinander. (dpa)

