03:51 Uhr

Trump wechselt Stabschef Kelly aus - Folgt Ayers? Newsticker

US-Präsident Donald Trump wechselt zum zweiten Mal seinen Stabschef im Weißen Haus aus.

John Kelly werde zum Jahreswechsel hin gehen, sagte Trump in Washington. Ein Nachfolger soll spätestens am Montag bekannt gegeben werden. Kelly ist in der weniger als zwei Jahre dauernden Amtszeit von Donald Trump bereits der zweite Stabschef, der seinen Hut nehmen muss. Er war auf den glücklosen Reince Priebus mit dem Ziel gefolgt, Ordnung in die Abläufe des Weißen Hauses zu bringen. Als Nachfolger ist Nick Ayers im Gespräch, der bisherige Stabschef von Vizepräsident Mike Pence. (dpa)

