09:53 Uhr

Trump weist Vergewaltigungsvorwurf zurück: "Nicht mein Typ"

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat erneut Vorwürfe der Autorin E.

Jean Carroll zurückgewiesen, er habe sie vor 23 Jahren in der Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt. "Nummer eins: Sie ist nicht mein Typ", sagte Trump in einem Interview der US-Tageszeitung "The Hill". "Nummer zwei: Es ist nie passiert. Es ist nie passiert, okay?" Die Zeitung veröffentlichte Trumps Aussage schriftlich auf ihrer Website. Carroll hatte die Anschuldigung im "New York Magazine" erhoben und später detaillierter vorgebracht. (dpa)

