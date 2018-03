vor 57 Min.

Tschentscher zum neuen Bürgermeister Hamburgs gewählt

Der bisherige Finanzsenator Peter Tschentscher ist neuer Hamburger Bürgermeister.

Die Bürgerschaft wählte den 52-Jährigen erwartungsgemäß zum Nachfolger von Olaf Scholz, der seit Mitte März in der großen Koalition in Berlin Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler ist. Tschentscher erhielt in geheimer Wahl zwei Stimmen weniger, als die rot-grüne Koalition Abgeordnete stellt. Der 52-Jährige war zuvor sieben Jahre lang Finanzsenator in Hamburg. Auf Bundesebene ist er bislang bei weitem nicht so bekannt, wie es Scholz bei seinem Amtsantritt in der Hansestadt war. (dpa)

