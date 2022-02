UEFA: Champions-League-Finale in Paris statt St. Petersburg

Das Finale der Champions League wird am 28.

Mai in Paris statt in St. Petersburg stattfinden. Diese Entscheidung fällte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Freitag bei einer Krisensitzung aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-282788/1 (dpa)