UN-Sicherheitsrat plant Treffen zu Idlib Newsticker

New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat will sich noch in dieser Woche mit der erwarteten Offensive auf die Rebellenhochburg Idlib in Syrien befassen.

Ein entsprechendes Treffen sei für Freitag angesetzt, sagte US-Botschafterin Nikki Haley in New York. Die USA haben im September die monatlich rotierende Präsidentschaft des Gremiums inne. Ende des Monats ist außerdem ein Treffen des Rates zum Konflikt mit dem Iran geplant, dem US-Präsident Donald Trump persönlich vorsitzen will. (dpa)

