03:49 Uhr

US-Boxer Day nach K.o. gestorben

Wenige Tage nach einer K.

o.-Niederlage ist der US-Profiboxer Patrick Day an den Folgen seiner Hirnverletzungen gestorben. Der 27-Jährige habe den Kampf um sein Leben verloren, teilte Promoter Lou DiBella in einer Stellungnahme mit. Day sei im Kreise seiner Nächsten im Krankenhaus gestorben. Der Boxer war im Kampf gegen Charles Conwell am Samstag in Chicago nach mehreren schweren Treffern in der zehnten Runde bewusstlos zusammengebrochen. Conwell zeigte sich bestürzt. "Ich habe niemals gewollt, dass dir so etwas passiert", hatte er nach dem Kampf getwittert. (dpa)

