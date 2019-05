08:49 Uhr

US-Komikerin Amy Schumer hat einen Jungen geboren

US-Komikerin Amy Schumer hat einen Jungen auf die Welt gebracht. Die Nachricht über das Geschlecht ihres Kindes verpackte sie in einer politischen Botschaft.

Unter ihrem Instagram-Foto am Sonntag verkündeten Amy Schumer und Ehemann Chris Fischer noch ganz nebenbei das Geschlecht ihres Babys: Es ist ein Junge. Hierbei saßen sie unaufgeregt im Wartezimmer ihres Arztes. Am Montag hat sie nun ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Und auch hier wurde das Medium Instagram für die Neuigkeit genutzt.

Auf dem Foto liegt die frischgebackene Mutter im Krankenhausbett mit ihrem Baby im Arm, von ihrem Ehemann bekommt sie einen Kuss. Die 37-jährige US-Komikerin betitelte ihr Familienfoto mit dem kleinen Sohn mit den Worten: "22.55 Uhr gestern Nacht. Unser Royal Baby wurde geboren."

Das "Royal Baby" von Amy Schumer

Dabei handelt es sich selbstverständlich um eine Anspielung auf das am gleichen Tag zur Welt gekommene Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Bereits vor einigen Monaten hatte Amy Schumer sich einen Scherz mit dem royalen Pärchen erlaubt: Sie montierte die Köpfe von sich und Ehemann Chris Fischer auf ein Foto von Prinz Harry und der schwangeren Herzogin Meghan. Außerdem scherzte die US-amerikanische Komikerin über ein Schwangerschafts-Wettrennen mit dem britischen Königshaus. Und tatsächlich haben beide Mütter ihre Söhne am gleichen Tag zur Welt gebracht. Wie bei den "Royals" ist auch der Name des Schumer-Sprösslings noch ein Geheimnis.

Auf ihren Instagram-Eintrag folgten viele Glückwünsche von Fans und prominenten Kollegen. "Wunderschön! Was für großartige Nachrichten", schrieb Schauspielerin Jennifer Garner. Außerdem gratulierten unter anderem die Schauspielerinnen Gal Gadot, Jessica Chastain und Sarah Jessica Parker.

Amy Schumer: Schwangerschaft als politische Botschaft

Am Sonntag, einen Tag vor der Geburt, hatte die Komikerin und Schauspielerin ganz beiläufig im letzten Satz eines längeren Eintrags auf Instagram das Geschlecht ihres Kindes bekannt gegeben. Dazu veröffentlichte sie ein Foto des Paares im Wartezimmer eines Kinderarztes, gefüllt mit Spielzeugen. Nach einer Stellungnahme zum Boykott eines Fast-Food-Unternehmens schrieb sie am Ende: "Außerdem erwarten wir einen Jungen". Die Methode, durch persönliche Posts auf politische Themen aufmerksam zu machen, nutzte Schumer bereits bei der Verkündigung ihrer Schwangerschaft.

Im vergangenen Oktober teilte sie unter einem Foto auf ihrem Instagram-Profil die Seite einer Journalistin. Dort fand man ein Video, in dem Amy Schumer Empfehlungen für die US-Kongresswahlen abgab. Am Ende dieser Nachricht stand kurz und bündig: Ich bin schwanger. Damit will sie wohl zeigen, dass es wesentlichere Schlagzeilen gibt, als die Schwangerschaft einer Prominenten, wie faire Arbeitsbedingungen oder Kongresswahlen. (AZ/ dpa)

