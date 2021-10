US-Regierung: Deal im Streit mit der EU um Stahl- und Aluminiumzölle

Die USA haben sich nach eigenen Angaben mit der EU auf ein Abkommen zu dem jahrelangen Streit um amerikanische Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verständigt.

Das erklärten US-Handelsministerin Gina Raimondo und die Handelsbeauftragte Katherine Tai am Samstag am Rande des Gipfels der 20 großen Wirtschaftsmächte in Rom.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-801410/1 (dpa)