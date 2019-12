vor 21 Min.

US-Repräsentantenhaus stimmt Schaffung von "Space Force" zu

Washington (dpa) - Das US-Repräsentantenhaus hat der Schaffung einer "Space Force" als sechster Teilstreitkraft der USA zugestimmt.

Das Gesetz für eine eigenständige Weltraumstreitkraft ist Teil eines Gesetzespakets zum Verteidigungshaushalt, das die Abgeordneten in Washington verabschiedet haben. Das ist ein Erfolg für US-Präsident Donald Trump, der die Schaffung "Space Force" in die Wege geleitet hat. In dem Gesetzesentwurf heißt es, die "Space Force" solle die Operationsfreiheit der USA im Weltraum gewährleisten und die Interessen der Amerikaner dort schützen. (dpa)

