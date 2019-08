vor 18 Min.

US-Waffentest: Russland und China rufen Sicherheitsrat an

Russland und China wollen den Test eines US-Marschflugkörpers vor den Sicherheitsrat der UN bringen.

Die beiden ständigen Mitglieder beantragten in New York eine Dringlichkeitssitzung, wie die dpa aus diplomatischen Kreisen erfuhr. Demnach soll das Treffen morgen oder Freitag stattfinden. Das US-Verteidigungsministerium hatte am Montag mitgeteilt, dass erstmals nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags wieder ein konventioneller landgestützter Marschflugkörper getestet worden sei. (dpa)

