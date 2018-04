vor 20 Min.

USA kündigen neue Sanktionen gegen Moskau an Newsticker

Nach den Luftangriffen westlicher Staaten auf Syrien setzen die USA Russland unter Druck.

Die amerikanische UN-Botschafterin Haley kündigte neue Sanktionen gegen russische Firmen an und kritisierte die Regierung in Moskau dafür, dass sie seit Jahren den syrischen Machthaber Baschar al-Assad unterstützt. Haley sagte in einem Interview mit dem Sender CBS, die Sanktionen sollen morgen bekannt gegeben werden. Sie richten sich demnach gegen Unternehmen, die Produkte herstellen, die in Verbindung mit Assad oder dem Einsatz von Chemiewaffen stehen. (dpa)

