vor 59 Min.

Udo Lindenberg möchte mit Greta Thunberg Schlittschuhlaufen

Köln (dpa) - Rockstar Udo Lindenberg würde gerne mit Klimaaktivistin Greta Thunberg Schlittschuhlaufen.

"Ich bin schon als Kind Schlittschuh gelaufen, in Gronau auf dem Stadtparkteich", sagte der Sänger nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Auf die Frage, mit wem er denn gerne mal zusammen Eislaufen würde, antwortete er: "Am liebsten mit Greta Thunberg." Lindenberg hat auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachts-Grußkarte für Unicef gestaltet. Sie zeigt ihn mit Schlittschuhen vor einem Peace-Zeichen. Das Thema Eislaufen solle den Kampf gegen die Erderwärmung symbolisieren. (dpa)

