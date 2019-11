12:49 Uhr

Überschwemmungen in Norditalien

Heftige Regenfälle mit Überschwemmungen haben den Norden Italiens heimgesucht.

In der Region Ligurien im Nordwesten wurden Bäume entwurzelt, Straßen überspült und Häuser unter Wasser gesetzt, wie Medien berichteten. Ligurien und das benachbarte Piemont waren erst vor zwei Wochen von Hochwassern heimgesucht worden. Auch aus anderen Teilen Italiens wurden heftige Regenfälle gemeldet. Der Fährverkehr zwischen Sardinien und der französischen Nachbarinsel Korsika wurde laut Nachrichtenagentur Ansa vorübergehend eingestellt. In den Bergregionen des Piemont schneite es am Wochenende. (dpa)

Themen folgen