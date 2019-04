07:47 Uhr

Überschwemmungen in Québec - Tausende Häuser überflutet

Heftige Regenfälle und Schneeschmelze haben in Teilen der kanadischen Provinz Québec Überschwemmungen ausgelöst.

Über 2900 Häuser standen unter Wasser, mehr als 1300 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, meldete Radio Canada. Am schwersten betroffen war demnach die Region Beauce südöstlich der Provinzhauptstadt Québec. In der Gemeinde Sainte-Marie standen rund 1000 Häuser unter Wasser. Heftig erwischt hat es auch die im Westen Québecs gelegene Stadt Gatineau. Sie war schon 2017 von Überschwemmungen und 2018 von einem Tornado heimgesucht worden. (dpa)

