vor 5 Min.

Überschwemmungen in Südfrankreich: Zugverkehr betroffen

Überschwemmungen haben die Gleise der Hochgeschwindigkeitszüge von Frankreich nach Barcelona beschädigt.

Der Verkehr auf der Strecke ist vorerst eingestellt. Auch zwischen den südfranzösischen Städten Montpellier und Toulouse verkehren keine Züge, teilte die französische Staatsbahn SNCF mit. Demnach sind die Zuggleise südlich von Montpellier weggespült worden. Der Verkehr dort sei zunächst bis zum 4. November eingestellt, sagte ein Sprecher. Man prüfe Alternativen. Behörden in Montpellier gaben an, dass in der Region fast 1000 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. (dpa)

