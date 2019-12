vor 21 Min.

Ufo will am Freitag über Streiks bei Lufthansa informieren

Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor.

Das geht aus einer Information an die Mitglieder hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ufo möchte am Freitag um 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Gewerkschaft über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Dass der Streik noch in diesem Jahr stattfinden soll, bestätigte ein Ufo-Sprecher. Über die Weihnachtsfeiertage habe es weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben, allerdings erfolglos, so Ufo. (dpa)

