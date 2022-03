19:50 Uhr

Ukraine-Krieg: Bennett von Moskau nach Berlin - Treffen mit Scholz

Nach einem Überraschungsbesuch in Moskau will Israels Ministerpräsident Naftali Bennett am Samstagabend in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den Ukraine-Konflikt beraten.

Das verlautete aus deutschen Regierungskreisen. Das Treffen wurde auch vom Büro Bennett in Israel bestätigt. © dpa-infocom, dpa:220305-99-400616/1 (dpa)

