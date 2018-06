vor 56 Min.

Unbekannte reißen Mann in Frankreich Goldzähne heraus Newsticker

Paris (dpa) – Mehrere Unbekannte haben in einem Pariser Vorort einen Mann überfallen und ihm seine Goldzähne herausgerissen.

Der 37-Jährige sei in der Nacht in Aubervilliers angegriffen worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeikreise. Die Täter hätten zunächst das Smartphone gestohlen und dann entdeckt, dass ihr Opfer Goldzähne trage. Laut Polizei seien dem Opfer die Goldkronen mit der Hand herausgerissen worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

