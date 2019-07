vor 42 Min.

Unesco erkennt Augsburger Wassermanagement-System als Welterbe an

Die Unesco hat das Wassermanagement-System in Augsburg (Bayern) als Weltkulturerbe anerkannt.

Das Komitee nahm das historische Wassersystem, das einst von den Römern gegründet wurde, am Samstag auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. (dpa)

