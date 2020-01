vor 23 Min.

Unfallfahrer aus Südtirol kommt ins Gefängnis

Der Unfallfahrer, der in Südtirol sechs junge Deutsche getötet hat, wird nach Bozen ins Gefängnis verlegt.

Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der 27-Jährige sei aus dem Krankenhaus in Bruneck bereits entlassen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft in Südtirol ermitteln weiter zu den Umständen der tödlichen Alkoholfahrt im Wintersportort Luttach. Der Mann war in eine Gruppe junger Skitouristen gerast. Dabei wurden weitere elf Menschen verletzt, eine Person kämpfte im Krankenhaus in Innsbruck noch ums Überleben. Der Mann aus der Region war stark betrunken. (dpa)

