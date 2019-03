vor 22 Min.

Unterhaus will Brexit ohne Abkommen ausschließen

Nur etwa zwei Wochen vor dem geplanten Brexit hat das britische Parlament gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen gestimmt.

Die Abgeordneten nahmen mit 312 zu 308 Stimmen einen Änderungsantrag an, der einen ungeordneten Brexit in jedem Fall ablehnt. Der Beschluss ist rechtlich aber nicht bindend. Sollte die Entscheidung in der Abstimmungsrunde heute Abend weiter Bestand haben, müssen die Abgeordneten morgen über eine mögliche Verschiebung des Austritts entscheiden. Es steht eine Verlängerung der Frist um mehrere Wochen oder Monate im Raum. (dpa)

Themen Folgen