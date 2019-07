vor 33 Min.

Unwetter lösen zum Wochenstart Rekordhitze ab

Nach Rekordtemperaturen in der Vorwoche klingt der Juli mit moderaten Temperaturen aus.

Gewitter und lokale Unwetter lösen dem Deutschen Wetterdienst zufolge die Hitze weitgehend ab, auch wenn es vielerorts zunächst trocken bleibt. Vor allem in Ostbayern und einigen Regionen Ostdeutschlands könnte es zum Wochenbeginn demnach stark regnen oder hageln. Starker Regen hatte zwischen Thüringen und Hessen bereits am Wochenende zu zahlreichen Unfällen auf der Autobahn geführt. Auch im Süden gab es am Sonntag Regenschauer und starke Gewitter. (dpa)

