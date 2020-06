15:51 Uhr

Urteil: Bewährungsstrafe für russischen Starregisseur Serebrennikow

Ein russisches Gericht hat den Starregisseur Kirill Serebrennikow in einem umstrittenen Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Der 50-Jährige wurde wegen Veruntreuung von Fördergeldern schuldig gesprochen, wie das Bezirksgericht am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau entschied. Der auch in Deutschland bekannte Künstler muss somit nicht in Haft.

