03.09.2018

Urteil nach Tod von 15-Jähriger in Kandel erwartet

Im Mordprozess um den Tod einer 15-Jährigen im südpfälzischen Kandel soll heute in nicht öffentlicher Verhandlung das Urteil fallen.

Angeklagt ist der vermutlich aus Afghanistan stammende Abdul D., der Ex-Freund der getöteten Mia. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen zu haben. Da der Beschuldigte zur Tatzeit möglicherweise minderjährig war, ist die Öffentlichkeit vom Prozess vor dem Landgericht Landau ausgeschlossen. (dpa)

