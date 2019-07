vor 18 Min.

Vater will Frau und Hund aus Fluss retten und stirbt

Ein Vater ist in Bayern in einem Fluss ertrunken, als er seine Frau und den Hund der Familie retten wollte.

Der 42-Jährige war am Abend mit seiner Frau, den drei Kindern und zwei Hunden an der Münsterer Alte, einem Nebenfluss des Lechs, spazieren, als einer der Hunde ins Wasser sprang. Da der Hund unter Wasser gezogen wurde, sprang die Frau in den Fluss, um das Tier zu retten. Ihr Mann sprang hinterher, weil auch sie in Not geriet. Mit der Hilfe der 14-jährigen Tochter, die ihrer Mutter einen Ast reichte, konnte sich die Frau retten. Ihr Mann schaffte es aber nicht. Auch der Hund starb. (dpa)

