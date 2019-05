10:51 Uhr

Venezuelas Oppositionsführer jetzt in spanischer Botschaft

Im Machtkampf in Venezuela hat der gestern befreite Oppositionsführer Leopoldo López nun Schutz in der spanischen Botschaft in Caracas gesucht.

López, seine Frau und seine Tochter seien Gäste des spanischen Botschafters Jesús Silva Fernández, berichtete die spanische Zeitung "El País" unter Berufung auf die Regierung in Madrid. Am frühen Dienstagmorgen hatten zur Opposition übergelaufene Soldaten López aus dem langjährigen Hausarrest befreit. (dpa)

