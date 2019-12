vor 3 Min.

Verbrechen von Augsburg: Polizei gibt Erkenntnisse bekannt

Nach dem tödlichen Angriff von jungen Männern auf einen Passanten in Augsburg will die Polizei um 14.

30 Uhr die Öffentlichkeit über weitere Erkenntnisse informieren. Die Ermittler haben bislang sechs Verdächtige festgenommen, die mit dem gewaltsamen Tod eines Feuerwehrmannes in Verbindung stehen sollen. Unter anderem hatten Videoaufnahmen zu den Verdächtigen geführt. Der getötete 49-Jährige war mit seiner Frau und einem befreundeten Paar am Freitagabend in der Augsburger Innenstadt unterwegs, als die Paare auf die Gruppe stießen. Es kam zum Streit - warum, ist noch unklar. (dpa)

