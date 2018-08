12:17 Uhr

Vereinbarung mit Spanien über Flüchtlingsrücknahme steht Newsticker

Deutschland hat mit Spanien eine Vereinbarung über die Rückführung dort angekommener Migranten getroffen.

Die Verhandlungen seien abgeschlossen, sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, in Berlin. Es geht um Menschen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen wurden, für deren Asylantrag aber Spanien zuständig ist. Die Vereinbarung soll Petermann zufolge ab dem 11. August gelten und ist am 6. August abgeschlossen worden. Kanzlerin Angela Merkel will an diesem Wochenende den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez besuchen. (dpa)

Themen Folgen