vor 23 Min.

Verheerender Zoo-Brand: Mögliche Verursacher melden sich

Nach dem verheerenden Feuer im Krefelder Zoo mit etlichen toten Menschenaffen haben sich mögliche Verursacher bei der Polizei gemeldet.

"Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen", teilten die Ermittler in Krefeld mit. Die Polizei vermutet, dass eine Himmelslaterne das Feuer in der Nacht zu Neujahr ausgelöst haben könnte. Diese schwebenden Leuchtkörper sind in Deutschland verboten. Mehrere von ihnen waren in Krefeld sichergestellt worden. Bei dem Feuer im Affenhaus starben mehr als 30 Tiere. (dpa)

Pressemitteilung Polizei

