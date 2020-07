vor 3 Min.

Verlängerung beim EU-Gipfel: Sonntag geht es weiter

Der EU-Sondergipfel zum Milliardenplan gegen die Corona-Krise geht in die Verlängerung.

Das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs in Brüssel wurde am späten Samstagabend zunächst unterbrochen und soll am Sonntagmittag fortgesetzt werden, wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:200718-99-842866/1 (dpa)

