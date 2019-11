vor 20 Min.

Verletzte bei Messerangriff in Den Haag

Im Zentrum von Den Haag hat ein Mann mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt.

Das teilte die niederländische Polizei per Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich in einem Einkaufsviertel. Die Polizei fahndet nach einem Mann im Alter von etwa 45 bis 50 Jahren. Der Hintergrund ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London. Dort waren bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Rangelei mit Passanten von der Polizei erschossen. (dpa)

