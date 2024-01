26.01.2024

Verleumdungsprozess: Trump zu Zahlung von 83 Millionen verurteilt

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in einem zweiten Verleumdungsprozess in New York zu einer weiteren Entschädigungszahlung in Höhe von 83,3 Millionen Dollar (etwa 77 Millionen Euro) verurteilt worden.