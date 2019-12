vor 40 Min.

Vermisste im Outback: Zweiter Überlebender gefunden

Fast zwei Wochen nach dem Stranden dreier Freunde im australischen Busch ist der zweite lebend gefunden worden.

Ein Viehzüchter habe den Australier Phu Tran im Palmer Valley südlich der Stadt Alice Springs auf seinem Land entdeckt, teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige habe aus Wasserlöchern getrunken, um sich am Leben zu halten, hieß es. Er werde nun in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntagabend war bereits die 52 Jahre alte Tamra McBeath-Riley bei einer Suche mit Hubschraubern entdeckt worden. (dpa)

