vor 46 Min.

Vertrauenskrise für Impfungen in Westeuropa

Viele Europäer haben einer Umfrage zufolge ein großes Misstrauen gegen Impfungen.

Nach den Daten der britischen Stiftung Wellcome Trust empfinden in Westeuropa nur 59 Prozent der befragten Menschen Impfungen als sehr oder zumindest einigermaßen sicher. In Deutschland waren es 67 Prozent, wobei diejenigen mit höherem Bildungsgrad der Impfung eher vertrauten als diejenigen mit niedrigerem. Weltweit sehen mit durchschnittlich 79 Prozent weit mehr Befragte Impfungen als sicher an. (dpa)

Themen Folgen