vor 52 Min.

Vettel-Sieg vor Hamilton - WM-Führung ausgebaut Newsticker

Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Großbritannien gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung vor Lewis Hamilton ausgebaut.

Im zehnten von 21 Saisonrennen in der Formel 1 setzte sich der Ferrari-Star in Silverstone vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton aus Großbritannien und seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen aus Finnland durch. Valtteri Bottas aus Finnland im zweiten Mercedes wurde Vierter. Vettel liegt nach seinem 51. Karrieresieg in der WM-Wertung vor den letzten elf Saisonrennen acht Punkte vor Hamilton. (dpa)

