vor 37 Min.

Vettel auf Pole in Kanada: Hamilton startet dahinter

Sebastian Vettel startet heute von der Pole Position in das Formel-1-Rennen von Kanada.

Der deutsche Ferrari-Star sicherte sich in der Quali zum ersten Mal in dieser Saison den vordersten Platz. Hinter Vettel geht in Montréal WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton in den siebten Grand Prix des Jahres. Vettels Stallrivale Charles Leclerc geht von Rang drei in das Rennen. In der WM-Wertung hat der Heppenheimer 55 Punkte Rückstand auf Hamilton. (dpa)

Themen Folgen