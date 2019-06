vor 19 Min.

Vettel holt Pole Position in Kanada - Hamilton Zweiter

Sebastian Vettel hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Kanada gesichert.

Der Ferrari-Fahrer verwies in Montréal Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vettels Teamkollege Charles Leclerc. In der WM-Wertung hat der Deutsche vor dem siebten Saisonrennen am Sonntag 55 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Hamilton. (dpa)

