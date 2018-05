vor 20 Min.

Vettel über Ausraster: Werden zu sehr zerrissen Newsticker

Sebastian Vettel glaubt, dass Ausraster, die früher Kultstatus im Sport erreicht haben, heutzutage nicht mehr verziehen werden.

"Heute wird einem gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben, so etwas auszuleben", sagte der 30 Jahre alte deutsche Formel-1-Star. "Nicht, dass es richtig oder falsch ist. Ich glaube, heute wird es zu sehr zerrissen und hochgepusht." Vettel leistete sich in seiner Karriere bereits einige Ausraster. 2016 beleidigte er per Funk zunächst seinen niederländischen Rivalen Max Verstappen und dann auch noch Rennleiter Charlie Whiting. (dpa)

