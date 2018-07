03:51 Uhr

Vettel will ersten Hockenheim-Sieg schaffen

Sebastian Vettel will heute seinen ersten Formel-1-Sieg auf dem Hockenheimring perfekt machen.

Der viermalige Weltmeister nimmt in seinem Ferrari den vorerst letzten Großen Preis von Deutschland von der Pole Position in Angriff. Sein schärfster WM-Rivale Lewis Hamilton muss nach einem Defekt an seinem Mercedes in der Qualifikation aus dem hinteren Drittel starten. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas steht dafür neben Vettel in der ersten Reihe. (dpa)

