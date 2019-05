vor 10 Min.

VfB Stuttgart zum dritten Mal abgestiegen - Union in der Bundesliga

Der 1.

FC Union Berlin hat erstmals den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft und damit den dritten Abstieg des VfB Stuttgart besiegelt. Die Berliner setzten sich am Montag in der Relegation durch ein 0:0 im Rückspiel gegen die Schwaben durch, nachdem sich beide Clubs in Stuttgart 2:2 getrennt hatten. (dpa)

